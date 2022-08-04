YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. 17-18 Haziran üniversite sınavına giren öğrenciler, tercih maratonunun son gününde sonuç tarihi için gözünü ÖSYM'ye çevirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuç tarihini duyurmamış ancak daha önceki senelerde iki haftalık bir süreç sonrası sonuçları adayların erişimine sunmuştu. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları için gelen son dakika açıklamaları ve tüm detaylar...