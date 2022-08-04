YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. 17-18 Haziran üniversite sınavına giren öğrenciler, tercih maratonunun son gününde sonuç tarihi için gözünü ÖSYM'ye çevirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuç tarihini duyurmamış ancak daha önceki senelerde iki haftalık bir süreç sonrası sonuçları adayların erişimine sunmuştu. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları için gelen son dakika açıklamaları ve tüm detaylar...
YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercihleri sürüyor. Aday öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinde kendilerine uygun; hedefledikleri bölümleri listelerine ekliyor.
27 Temmuz günü başlayan tercihler 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Adaylar tercih onaylarını belirtilen tarihe kadar göndermeli. Sonuçların ardından ek tercih dönemi başlayacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.
Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınan tercihler önümüzdeki hafta Cuma günü sona erecek. Bu zamana kadar YÖK tarafından açıklanan tercih kodları listelere eklenecek ve onaya gönderilecek. Bu noktada kılavuz adımları inceleniyor:
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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