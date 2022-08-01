YKS tercih sonuçları için sona gelindi! Geri sayım resmen başladı: 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları şimdiden merakla bekleniyor. Üç oturum halinde düzenlenen sınavda adaylar geçtiğimiz ay puanlarını öğrenmiş ardından ise maratonda gözler tercihlere çevrilmişti. Şimdi ise "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. 5 Ağustos tarihine kadar süreç tamamlanacak ve ardından sonuçlar için geri sayıma geçilecek. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...