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Giriş Tarihi: 5.8.2025 09:11

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte bitiyor?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapan milyonlarca üniversite adayı heyecanla üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte bitiyor?

2025 yılı üniversite yerleştirme süreci devam ediyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla birlikte, milyonlarca aday tercih sonuçlarını online sistem üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet adresinden sorgulanabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos itibariyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos'ta sona erecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte bitiyor?
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