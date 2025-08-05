YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte bitiyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 1 Ağustos itibariyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 13 Ağustos'ta sona erecek.