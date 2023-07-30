YKS tercihlerinde kazandıran formül

YKS tercih dönemi 8 Ağustos'a kadar sürecek. SABAH'a konuşan uzmanlar, tercih listesini 4 kategoride oluşturmanın doğru olacağını söyledi.Başarı sıranız ile ulaşması zor görünen ancak imkânsız olmayan bölümleri içerir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 50 daha altından alan bölümleri içerir. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 50 altı olan 50 bin ila yüzde 30 altı olan 70 bin sıralamasındaki 3 tercihi içerir.Bu tercihler, başarı sıranızın yüzde 25 altı ve yüzde 25 üstünden alan bölümleri içermekte. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 25 altı olan 75 bin ile yüzde 25 üstü olan 125 bin sıralamasındaki 14 tercihi içerir.Yerleşme olasılığınızı artıracak olan düşük puanlı bölümleri içermekte. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 60 üstünden alan bölümleri kapsar. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 30 üstü olan 130 bin ile yüzde 60 üstü olan 160 bin sıralamasındaki 4 tercihi içerir. Bu gruptan da mutlaka tercih yapılmalıdır.Puanınızın çok üzerinde olup yine de çok istediğiniz bölümleri içerir. İstiyorsanız bu kategoride en fazla 3 tercih yapmak yeterli.