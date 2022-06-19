81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDS) ise saat 15.45'te başlayacak.

Bu yıl ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında adaylar ter döktü. 2 milyon 56 bin 512 adayın geleceğini belirlemek için yapılan ve sabah 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15'te sona erdi. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan AYT'de 317 bin 765 kişi görev alıyor.