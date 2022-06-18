YKS’DE KALEM SİLGİ VE KALEMTIRAŞ VERİLECEK Mİ? Üniversite sınavı ÖSYM 2022 YKS kalem silgi su dağıtılıyor mu?

Türkiye'de milyonlarca aday 18-19 Haziran (Cumartesi ve Pazar) günleri YKS sınavına girmeye hazırlanıyor. Sınav heyecanını yaşayan öğrenciler, YKS sınavı ile ilgili detayları da merak ediyor. Bilindiği üzere, ülkemizde gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilere kalem-silgi gibi gereçler sınav sırasında veriliyordu. Peki, YKS sınavında kalem ve silgi verilip veriliyor mu, AYT'de ayrıca verilecek mi? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...
YKS sınav binalarına gerekli belgelerin haricinde eşya alımı yapılmayacak. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.