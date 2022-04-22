Yogacı Akif Manaf gazetecilerle karakolluk oldu

Akif Manaf'a hakaret suçundan yargılananlar avukat olduğu için yasa gereği dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan avukatlar Özge Çetin ve avukatları ile şikayetçi Akif Manaf ve avukatı Berrin Kutlukan Var katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendikten sonra taraflara diyecekleri soruldu.

"TECAVÜZCÜ" DİYE BAĞIRDILAR İDDİASI

Akif Manaf, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılınca üç avukatın, yüzüne karşı "Tecavüzcü serbest kaldı" diye bağırdıklarını iddia etti.

Manaf, "Soruşturmayı basına sızdırdılar, bizi linç ettirdiler. Nedeni büyük paralardır. Sırf masum bir insanı hapse attırmak için komplo kurdular. Bunların artistlik oyunlarını görebilirsiniz. Türk yargısını hiçe sayıyorlar. Sırf para için yaptılar" diye konuştu.

Avukatı Berrin Kutlukan Var ise Manaf'ın 64 yaşında olduğunu belirterek, "Müvekkilimin bu davadan maddi manevi beklentisi yok" diyerek, sanık avukatların cezalandırılmasını istedi.

KURGU VE ŞOV YAPIYOR

Daha sonra savunmasını yapan sanık avukat Özge Çetin, olayın üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "Vaktinizi alıp bu bomboş dosyayla sizi uğraştırmak istemiyoruz. Şov burada yapılıyor, kurgu burada yapılıyor ama oyuncuları çok kötü" şeklinde konuştu.

Özge Çetin'in avukatı Zehra Şahin ise Manaf'ın davada 10'dan fazla tanık dinlettiğini, hiçbir tanığın Çetin'i tam olarak teşhis edemediğini ve görgüye dayalı bilgileri olmadığını vurguladı. Şahin, "Herkes aynı şeyi söylüyorsa asıl kurgu olan odur. Müvekkilin beraatini istiyoruz" dedi.

GAZETCİLERE SALDIRDILAR

İfadelerin ardından duruşmaya karar arası verildi. Duruşma arasında gazeteciler Akif Manaf'ı görüntülemek istedi. Manaf gazetecilere tepki gösterirken, yanındakiler de cep telefonuyla gazetecileri kayıt altına almaya başladı. Manaf'ın avukatı Berrin Kutlukan Var, bir gazetecinin elindeki telefonu almaya çalıştı.

Avukat Var, "Bunlar provakatör, polis çağırın" diyerek, gazetecileri hedef gösterdi.

Bu sırada Manaf da "Sizi şikayet edeceğiz. Tutuklanacaksınız, cezaevine gireceksiniz, gözaltına alınacaksınız" diyerek, gazetecileri tehdit etti.

"PİS KOKUYORSUNUZ"

Manaf'ın avukatı Berrin Kutlukan Var, gazetecilere "Siz ne biçim gazetecisiniz? Böyle gazeteci olmaz. Pis kokuyorsunuz, bize yaklaşmayın" diye hakarette de bulundu.

Gazetecilerin basın kartını göstermesi üzerine Akif Manaf, Milliyet Gazetesi muhabiri Elif Altın'ın zorla basın kartını elinden almaya çalıştı. Manaf'ın duruşmada tanık olarak dinlettiği bir kadın da basın kartının görüntüsünü çekmeye çalıştı.

POLİSLİĞİNE SOYUNAN AVUKAT

Bu sırada başka bir davaya bakan avukat Oğuzhan Veli Aras da olaya dahil olup, "Ben avukatım, kartınızı göstereceksiniz" diyerek, kadın gazetecilerin üzerine yürüdü. Aras'ı çevredekiler uzaklaştırmaya çalıştı.

Gazetecilerin şikayetçi olacaklarını söylemesi üzerine avukat Aras, "Soruşturma izni gerekiyor. Alabilirseniz alın" dedi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR, POLİS DURDURDU

Akif Manaf ve avukatı ile beraberindekiler ise kaçmaya çalışırken polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

Gazeteciler "hakaret", "tehdit" ve "çalışma özgürlüğünü engelleme" suçlarından Akif Manaf ile avukatlar Berrin Kutlukan Var ve Oğuzhan Veli Aras'tan şikayetçi oldu. Gazeteciler, Manaf'ın taraftarlarının da kamera kayıtlarında tespit edilmesini talep etti.

Öte yandan, Manaf'a hakaret suçundan avukatlar Özge Çetin, İsmail Demirci ve Harika Günay'ın yargılandığı davada ise beraat kararı verildi.