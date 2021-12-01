Haberler Yaşam Haberleri Yoğun alkol kokusu gizli geçidi açığa çıkardı
Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:18 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:23

Yoğun alkol kokusu gizli geçidi açığa çıkardı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yoğun alkol kokusu gizli geçidi açığa çıkardı

Adana’da polis, baskın düzenlediği bir evdeki ağır anason kokusunu takip edip, yatak odasındaki elbise dolabındaki gizli geçidi açığa çıkarttı.

Adana'da polis, bir evde sahte içki üretimi yapılarak depolandığı istihbaratına ulaştı. Söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyen ekipler, yoğun bir anason kokusuyla karşılaşırken, ev sahibi M.E.'nin salonda alkol içtiğini gördü. Yapılan aramalarda ilk başta herhangi bir suç unsuruna ulaşılamadı. Polis, evdeki yoğun kokuyu takip ettiğinde de yatak odasında elbise dolabındaki gizli geçide ulaştı. Geçitten içeri giren ekipler, 2 bin 250 litre içki üretiminde kullanılan etil alkol, bin 11 şişe satışa hazır sahte içki buldu.

AĞIR BİR ANASON KOKUSU
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapılarak depolandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, M.E.'ye ait eve girdiğinde ağır bir anason kokusuyla karşılaşırken, şüphelinin de evinin salonunda tek başına alkol aldığı görüldü. Evde yapılan aramada ilk etapta herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Polis evdeki yoğun anason kokusunu takip ettiğinde de yatak odasındaki elbise dolabına ulaştı. Dolabı dikkatlice inceleyen ekipler, iç kısımdaki sürgülü kilidi fark etti.

DEPO OLARAK KULLANMIŞ
Polis karşılaştığı gizli geçitten geçip, bir başka odaya ulaştı. Yapılan aramalarda da; 2 bin 250 litre içki üretiminde kullanılan etil alkol, bin 11 şişe satışa hazır sahte içki, 5 bin adet sahte alkol etiketi, 150 adet içki yapımında kullanılan alkol kiti, 50 adet içki yapımında kullanılan aroma ve bir adet de alkolmetre ele geçirdi. M.E.'nin, daireyi depo olarak kullandığı, ancak dikkat çekmemesi için de ev süsü verdiği ortaya çıktı. Buna göre M.E.'nin, eşyalarla daireyi dayayıp döşediği, buraya da sadece sevkiyat ya da depolama yapacağı günler geldiği, ancak buna rağmen sanki normal bir evmiş gibi izlenim yarattığı bilgisine de ulaşıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.E. ve eve sonradan gelen arkadaşı S.K. da gözaltına alındı, ancak polisin operasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, aynı mahallede yer alan bir başka evin bahçesindeki müştemilatta da yine sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Yapılan aramalarda da plastik varillerde fermente edilmek üzere bekletilen 3 bin 655 litre sahte içki ele geçirildi. İçkiler, savcılık talimatıyla olay yerinde dökülerek imha edilirken, olayla ilgili olarak da 3 kişi gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek...
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Real Madrid'li yıldızdan Lionel Messi çıkışı! "Ballon d'Or'u hak etmedi, Ronaldo ve Benzema..."
Otobüs terminalinde yatan örgüt lideri! Esnafın hayatını kabusa çevirdi
CHP'li başkanın bağış adı altında rüşvet çarkı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yoğun alkol kokusu gizli geçidi açığa çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA