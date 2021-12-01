Yoğun alkol kokusu gizli geçidi açığa çıkardı

Adana'da polis, bir evde sahte içki üretimi yapılarak depolandığı istihbaratına ulaştı. Söz konusu adrese şok bir baskın düzenleyen ekipler, yoğun bir anason kokusuyla karşılaşırken, ev sahibi M.E.'nin salonda alkol içtiğini gördü. Yapılan aramalarda ilk başta herhangi bir suç unsuruna ulaşılamadı. Polis, evdeki yoğun kokuyu takip ettiğinde de yatak odasında elbise dolabındaki gizli geçide ulaştı. Geçitten içeri giren ekipler, 2 bin 250 litre içki üretiminde kullanılan etil alkol, bin 11 şişe satışa hazır sahte içki buldu.

AĞIR BİR ANASON KOKUSU

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapılarak depolandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, M.E.'ye ait eve girdiğinde ağır bir anason kokusuyla karşılaşırken, şüphelinin de evinin salonunda tek başına alkol aldığı görüldü. Evde yapılan aramada ilk etapta herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Polis evdeki yoğun anason kokusunu takip ettiğinde de yatak odasındaki elbise dolabına ulaştı. Dolabı dikkatlice inceleyen ekipler, iç kısımdaki sürgülü kilidi fark etti.

DEPO OLARAK KULLANMIŞ

Polis karşılaştığı gizli geçitten geçip, bir başka odaya ulaştı. Yapılan aramalarda da; 2 bin 250 litre içki üretiminde kullanılan etil alkol, bin 11 şişe satışa hazır sahte içki, 5 bin adet sahte alkol etiketi, 150 adet içki yapımında kullanılan alkol kiti, 50 adet içki yapımında kullanılan aroma ve bir adet de alkolmetre ele geçirdi. M.E.'nin, daireyi depo olarak kullandığı, ancak dikkat çekmemesi için de ev süsü verdiği ortaya çıktı. Buna göre M.E.'nin, eşyalarla daireyi dayayıp döşediği, buraya da sadece sevkiyat ya da depolama yapacağı günler geldiği, ancak buna rağmen sanki normal bir evmiş gibi izlenim yarattığı bilgisine de ulaşıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.E. ve eve sonradan gelen arkadaşı S.K. da gözaltına alındı, ancak polisin operasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, aynı mahallede yer alan bir başka evin bahçesindeki müştemilatta da yine sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Yapılan aramalarda da plastik varillerde fermente edilmek üzere bekletilen 3 bin 655 litre sahte içki ele geçirildi. İçkiler, savcılık talimatıyla olay yerinde dökülerek imha edilirken, olayla ilgili olarak da 3 kişi gözaltına alındı.