Yoğun bakım ekibi yılın annesini seçti

Dıyarbakır'da, 10 yıl önce dünyaya gelen ve 17 günlükken kas hastalığı teşhisi konulduğu için yoğun bakıma yatırılan Elif Nur Erdemes'in annesi Fatma Erdemes (41), 10 yıldır kızının başından ayrılmıyor. Sadece gözlerini hareket ettirebilen kızı Elif Nur ile iletişimi bu şekilde kuran ve odadayken elini hiç bırakmayan Erdemes, "Beni hissetsin ve bilsin. Kızımın annesi olduğunu bilmesi için her gün geliyorum. Nasıl tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de her gün almasını istiyorum. O benim için çok özel.Bir gün geç kalsam hemen hisseder. Bunu yüz ifadesinden anlayabiliyorum. Ellerini tutuyorum, şefkat gösteriyorum, mutlu oluyor" dedi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi çalışanları da her gün yoğun bakım kapısında gördükleri Fatma Erdemes'i 'yılın annesi' seçerek çiçek verdi. Yoğun Bakım Merkezi'nden Doç. Dr. Fesih Aktar ise "2014 Eylül ayından itibaren Türkiye'de ilk kurulan Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi burada açıldı. Elif Nur, ilk hastalarımızdan. Elif Nur'u çocuğumuz gibi büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.