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Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:16 Son Güncelleme: 25.11.2021 17:24

Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!

ABBAS ÇAKAR
Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!

Kocaeli’nde, 28 haftalık hamileyken, Delta Varyantına yakalanan ve hastanede tedavisi hala sürmekte olan Merve Pala, aşı olmadığı nedeniyle yaşadığı pişmanlığı anlattı. Pala “Şu anki aklım olsaydı. Kesinlikle aşı olurdum”  dedi ve “Başta hamile anneler olmak üzere herkesi aşısını olsun” çağırısında bulundu.

Kocaeli'nde oturan ve hamile olduğu için endişelenerek aşı vurulmayan Merve Pala(29), bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkikleri sonucu Koronavirüs'e yakalandığı belirlendi. Durumu ağır olduğu için hemen hastanede tedavi altına alındı. Uzun süren tedavi sonrası sağlığına yeniden kavuşan Pala, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yayınlanan video ile yaşadıklarını ve pişmanlığını dile getirerek, herkesi aşı olmaya çağırdı.

KESİNLİKLE AŞI OLURDUM

Oldukça zor günler geçirdiğini ifade eden Pala, "Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Günlerce yoğun bakımda tedavi gördüm. Erken doğum yapmak zorunda kaldım. Eşim aşı oldu ve süreci oldukça hafif atlattı. Kesinlikle herkese, gebelere özellikle aşı olmalarını öneriyorum" dedi.

ANNE ADAYLARI AŞI OLUN

Merve Pala'nın aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını ifade eden eşli Melih Pala(32) ise "Ben özellikle anne adayları olmak üzere herkesi aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşısını olmayanlar, kesinlikle aşılarını olsunlar. Aşının kesinlikle faydası var. Ben faydasını gördüm. Keşke eşim de aşı olsaydı diyorum. Ama zaman geri gelmiyor. İnşallah herkes aşılarını bir an önce olur ve bu sıkıntıları yaşamayız" şeklinde konuştu.

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Yoğun bakım pişmanlar ile dolu!
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