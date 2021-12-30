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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Yoğun bakım sapığına 9 yıl hapis

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yoğun bakım sapığına 9 yıl hapis

İstanbul’da bir hastanede, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kadına cinsel saldırıda bulunan hastabakıcıya 9 yıl hapis ceza verildi

Zeytinburnu'ndaki bir hastanede geçen mayısta yaşanan olayda, yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası Z.A. (42) adlı kadın hasta, hastabakıcı N.Ö.'nün (56) cinsel saldırısına uğradı. Şikâyet üzerine açılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan N.Ö. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. N.Ö., "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşam nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor, yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşirenin yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın 'Bezimi değiştirir misin?' dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi. Mahkeme, sanık N.Ö.'yü "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Yoğun bakım sapığına 9 yıl hapis
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