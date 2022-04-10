Yoğun bakımda ilk tepkiyi verdi

İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen ve acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz'ın sütannelik yaparak bağırına bastığı Nisa bebeğin yoğun bakımda süren tedavi sürecinde ilk müjdeli haber geldi. Koruma altına alındığı çocuk bakımevinde duran kalbi 30 dakikalık kalp masajından sonra yeniden çalıştırılan Nisa bebeğin 2 Nisan'dan bu yana Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde süren tedavisiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dularınızı eksik etmeyin" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada da "Daha önce ağrılı uyaranlara cevap vermeyen Nisa bebek ağrılı uyaranlara yanıt vermiştir. Bu gelişme ile birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru (bir insanın bilinç durumunu başlangıçta ve sonraki değerlendirmelerde güvenilir ve objektif olarak kaydetmeyi amaçlayan bir yöntem) 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmesi umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlığına kavuşması için tüm imkânlar seferber edilmiştir" denildi.Nisa Mihriban bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz müjdeli haber sonrası sosyal medya hesabından şu duygusal ifadeleri paylaştı: Binlerce insanın duası var. Hepimiz sana inanıyoruz. Sen çok ama çok güçlü bir kızsın. Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban. Süt kızım, süt kokulu kızım. Kelimelerim eksik kalıyor, cümleler kurmaya zorlanıyorum. Sen karşıma çıkan en güzel meleksin. Güzel haberlerin geliyor annecim. Daha güzel haberlerini duymayı dört gözle bekliyorum. Yüreğimde bayramlık sevinci var bugün. Her yeri rengârenk boyayasım var. Öyle güzel dualar alıyorsun ki güzel kızım, sen koskoca bir ülkenin evladısın artık. Ne kadar çok kardeşin, ablan, abin ve anne-baban var bir bilsen. Yüreği güzel birçok ailen var artık . Seni çok seviyoruz. Dualarını esirgemeyen ve iyi dilekte bulunan herkese teşekkür ederim.