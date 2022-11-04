Yoğun bakımdaki madenci hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki 41 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralanan Taner Şen (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Şen ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Yoğun bakımdaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor" dedi. Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2019 yılında mekanize işçisi olarak çalışmaya başlayan Taner Şen'in bekâr olduğu öğrenildi.