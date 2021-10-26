Yoğun bakımdan “Aşınızı olun” diye seslendi!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medyadaki resmi hesaplarından, öğle saatlerinde videolu bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda kısa bir süre önce Koronavirüs'e yakalanan ve durumu fenalaşınca İzmit Seka Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Emine İçöz, aşı olmadığı için pişman olduğunu ifade ederek, "Aşınızı olun. Benim yaşadıklarımı yaşamayın" diye seslendi.

AŞINIZI OLUN!

Bir süre önce Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra durumunun ağırlaşması ve entübe olması ile Yoğun Bakım Servisine alınan hasta Emine İçöz, " 40 yaşındayım. 40 yaşındaki beri yaşamadığımı yaşadım. Nefes alamadım. Soluk alamadım. Çok zor. Ben aşı olmadığım için 15 günden bu yana böyle yatıyorum. Kemiklerim sızladı. Bir grip olarak geldi. Beni yemeden içmeden kesti. Ben bu rahatsızlığı çok kötü geçirdim. Bugün yakalandıysam ertesi gün çok halsiz kaldım. Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim, aşı vurulmak isterdim. 15-20 gündür çok zor nefes alıyorum. Çok şükür. Allah'ım inşallah beni çocuklarıma bağışlayacak. Aşınızı olun. Benim yaşadıklarımı yaşamayın" şeklinde hala aşı olmayanlara çağırıda bulundu.