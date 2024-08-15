Yoğun bakımdan çıkan sünnet mağduru çocuğa devlet desteği

Kayseri'nin Develi ilçesinde özel bir sağlık kabininde kaçak olarak yapılan sünnet sonrası kangrene dönüşen cinsel organı kesilmek zorunda kalan 7 yaşındaki F.E.B., hayati tehlikeyi atlattı. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen F.E.B. yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Kaçak sünneti gerçekleştiren Hüdai Çeliker ile kabin işletmecisi Safiye D. tutuklanmıştı.Öte yandan Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, F.E.B. ve ailesine psikolojik destek sağlıyor. SABAH'a konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, bakanlık olarak aileye sosyal ve psikolojik destek verdiklerini söyledi. Müdürlüğe bağlı ekiplerin Develi ilçesine giderek aileyi ziyaret ettiğini belirten Müdür Mustafa Yıldırım, "Ailemizin bu çocuğun dışında 2 küçük çocuğu daha var. Aile bireylerimizin her birine psikologlarımız psiko-destek veriyor. Çocukların korunmaya muhtaç bir durumu yok. Ayrıca avukatlarımız aracılığıyla hukuki süreçte yakinen takip edilmektedir" diye konuştu.