Yoğun kar nedeniyle doğaya 5 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, karlı ve soğuk kış günlerinde yemek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bıraktı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu," Ağır geçen kış şartlarında yem ihtiyacını karşılamak için, yaban hayatı destekleme programı uygulamaktayız. İstanbul genelinde bugüne kadar biz, 2022 yılı içerisinde yaklaşık 15 ton yemi doğaya bıraktık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle son günlerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışan yaban hayvanları için ot, yonca, mısır, saman ve karma yem bıraktı. İstanbul'da Karaca, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal, tilki, çulluk, yabani tavşan, sülün vb. yırtıcı ve memeli gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan, Çilingoz ve Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Çatalca, Şile, Beykoz, Polonezköy gibi yerlerde yemleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2015-2021 yıllarında yaban hayatına 98 ton yem bırakıldığını bildirdi. Ayrıca, 2022 yılında şu ana kadar Tekirdağ'a bin 900., Kocaeli'ye 6 bin 700 kg, Sakarya'ya 4 bin 500 kg. Kırklareli'ye 570 kg. İstanbul'a bin 650 kg., olmak üzere bugünde dahil olmak üzere toplamda 15 bin 320 kg ot, yonca, mısır, saman ve karma yem bırakıldı.



5 TON YEM DOĞAYA BIRAKILDI

Tarım ve Orman Müdürü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, " Bakanlık olarak biz özellikle yaban hayatının ağır geçen kış şartlarında yem ihtiyacını karşılamak için, yaban hayatı destekleme programı uygulamaktayız. Bu çerçevede ocak, şubat, mart ayları içerisinde. Yaban hayatının, yem ihtiyacını karşılamak için, işte gördüğünüz gibi bu tür havalarda özellikle, insan hayvan karşılaşmasını engellemek için yerleşim yerleriyle, yaban hayatı ekosistemi birbirine çok yaklaştığı için bu şartlarda ağır geçen kış şartlarında yaban hayatının desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu programı niçin gerçekleştiriyoruz?. Belli bölge bu yaban hayatının geçiş güzergahlarında ne kadar bu bölgelerde hayvan var? Aşağı yukarı biz bu rakamları tespit ediyoruz. Dolayısıyla onların da yem miktarını, yem ihtiyacını karşılamak için bu programı bu programı uyguluyoruz. Bunun amacı, tamamen yaban hayatının bir program çerçevesinde aç kalmasını engellemek ve yerleşim yerlerine inmesini engellemek amacıyla bu programı gerçekleştirmekteyiz. İstanbul genelinde bugüne kadar biz, 2022 yılı içerisinde yaklaşık 15 ton yemi biz doğaya bıraktık" dedi.