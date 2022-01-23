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Giriş Tarihi: 23.1.2022 17:28

Yoğun kar nedeniyle mahsur kalmışlardır! Öğrenci yurduna yerleştirildi

Yoğun kar nedeniyle mahsur kalmışlardır! Öğrenci yurduna yerleştirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolunda mahsur kalan sürücü ile yolcular, öğrenci yurdunda misafir edildi.

Darende ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, ilçe çıkışında araçların Gürün ve Pınarbaşı yönüne geçişine izin vermedi.

YOLUN AÇILMASINI BEKLEYENLERE YİYECEK VE İÇECEK İKRAM EDİLDİ

Beklemeye geçen sürücü ile yolcular ise Darende Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonuna getirilerek misafir edildi. Yolun açılmasını bekleyen 100 kişiye yakın kişiye, yiyecek ve içecek ikram edildi.

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Yoğun kar nedeniyle mahsur kalmışlardır! Öğrenci yurduna yerleştirildi
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