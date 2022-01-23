Yoğun kar nedeniyle mahsur kalmışlardır! Öğrenci yurduna yerleştirildi

Darende ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, ilçe çıkışında araçların Gürün ve Pınarbaşı yönüne geçişine izin vermedi.