Yoğun kar nedeniyle mahsur kalmışlardır! Öğrenci yurduna yerleştirildi

Darende ilçesinde geceden bu yana etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, ilçe çıkışında araçların Gürün ve Pınarbaşı yönüne geçişine izin vermedi.
YOLUN AÇILMASINI BEKLEYENLERE YİYECEK VE İÇECEK İKRAM EDİLDİ
Beklemeye geçen sürücü ile yolcular ise Darende Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonuna getirilerek misafir edildi. Yolun açılmasını bekleyen 100 kişiye yakın kişiye, yiyecek ve içecek ikram edildi.