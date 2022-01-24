Haberler Yaşam Haberleri Yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı: 4 bin 603 kişi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 24.1.2022 19:01 Son Güncelleme: 24.1.2022 19:03

Yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı: 4 bin 603 kişi kurtarıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı: 4 bin 603 kişi kurtarıldı

Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşların yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

74 BİN 115 PERSONEL, 24 BİN 858 ARAÇ, MAKİNE VE TEÇHİZAT GÖREVİNİN BAŞINDA

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirildi.

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergâhından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu. 8 İl Valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirler alındı. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatıldı. 19 İl de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 bin 698 vatandaş misafirhanelerde ve yurtlarda misafir edildi.

Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlaırken bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapıldı.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı: 4 bin 603 kişi kurtarıldı
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