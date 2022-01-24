Yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı: 4 bin 603 kişi kurtarıldı

74 BİN 115 PERSONEL, 24 BİN 858 ARAÇ, MAKİNE VE TEÇHİZAT GÖREVİNİN BAŞINDA



Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirildi.



Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergâhından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu. 8 İl Valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirler alındı. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatıldı. 19 İl de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 bin 698 vatandaş misafirhanelerde ve yurtlarda misafir edildi.



Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlaırken bin 340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapıldı.