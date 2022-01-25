"Yoğun kar yağışına rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemiştir"

Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Hafta sonu yurdumuz genelinde olduğu gibi, ilimizde de yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Bu süreçte İl Özel idaremiz, Karayolları, Belediyelerimiz, AFAD, sağlık teşkilatı ve kolluk kuvvetlerimiz yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale ettiler.

Bunun neticesinde çok şükür ilimizde büyük çaplı olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Amasya-Samsun karayolunun, Samsun tarafında trafiğe kapanması ile birlikte, gece saatlerinde Merzifon-Samsun istikametinde yolda kalan vatandaşlarımız Kaymakamlığımızca yurtlara yerleştirilmiş ve kendilerine sıcak yemek ikram edilmiştir. Bu tip durumlara karşı Amasya ve Merzifon'da iki pansiyonlu okulumuzda hazır tutulmaktadır.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları ile yaban hayvanları için de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz İlimizin muhtelif yerlerine yem bırakmaktadır. Yoğun kar yağışı bitene kadar bu uygulamaya hassasiyetle devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkilerini İlimizde çok ağır şekilde yaşamıştık. Son kar yağışı ile bu yıl kuraklığın etkilerinin sınırlı kalmasını temenni ediyorum.

Salgın sürecinde ise Omicron Varyantı sebebiyle vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusudur. Yarıyıl tatili vesilesiyle ilimizde sosyal hareketliliği azaltarak, vaka artışlarının önüne geçebilmemiz önem arz etmektedir. Bu noktada halkımızdan salgın kurallarına titizlikle riayet etmelerini, sosyal hareketliliği azaltmalarını ve hatırlatma doz aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum."

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, İlimiz genelinde devam eden karla mücadele, yol açma ve olumsuz durumlara müdahale konularında detaylı bilgiler paylaşılarak, alınan ve öncelikle alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.