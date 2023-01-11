Yoğun sis kazaya sebep oldu: 1 ölü, 4 yaralı

Batman merkez İrmi Mahallesi Batı Raman Sokağı Kantar Yolunda meydana gelen kazada yoğun sis nedeniyle kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, lise son sınıf öğrenci Muhammed Yasin Çiftçi hayatını kaybetti, isimleri öğrenilmeyen ikisi ağır olmak üzere 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine kaldırılırken durumu ağır olan iki kişinin durumunun ciddiyetini, kurduğu belirtti. Kazada hayatını kaybeden lise son sınıf öğrenci Muhammed Yasin Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.