Yoğun yağış Akhisar’ı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, özellikle Ragıpbey, Hacıishak, Hürriyet ve İnönü mahalllerinde, yollarda su birikintilerine neden oldu, trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.

İlçe merkezinden geçen Çağlak Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekiplerince 30'a yakın vatandaşı tahliye edildi. Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü su altında kaldı, 13 hastanın tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildiği bilgisi verildi. Tahliye çalışması yapılan hastanede acil sağlık hizmetleri poliklinik bölümünden veriliyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye gelerek baskınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevi'nde yaptığı açıklamada, yoğun yağıştan sonra su baskınlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 300 çağrını düştüğünü belirterek, MASKİ ve AFAD ekipleri ile ilgili personelin hızlıca ihbarlara yönlendirildiğini, çevre illerden takviye ekip istediklerini söyledi.

İzmir'den gelen ekibi Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servisine yönlendireceklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti: "Şu an tahliye süreçleri başladı. Elektrikle ilgili sorunlar var, onlar da büyük ölçüde giderildi. Şu anda su baskını olan mahallelerimize güvenlik sebebiyle elektrik verilemiyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte Akhisar'a düşen yağış miktarı metrekareye 80 kilogramı geçmiş durumda. Bunun da yaklaşık 60 kilogramı geride bıraktığımız 2 saatlik zaman diliminde yağmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yoğun yağış da bu baskına sebebiyet verdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nden 13 hastamızı da başka hastanelere sevk ediyoruz."

Vali Yaşar Karadeniz, evlerini su basan ilçe sakinleri için bir öğrenci yurdunun tahsis edildiğini, talep eden ailelerin buraya nakledileceğini söyledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrasında Akhisar'da metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri yaşanan su taşkınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile anında müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrasında bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. İlçede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Öğleden sonra şiddetini artıran yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri ve MASKİ MAKOM ekipleri teyakkuz halinde su seviyesinin yükseldiği noktalara 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi müdahale etti. Ekipler öncelikli olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin olduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Akhisar ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MASKİ Genel Müdür Vekili Erman Aydıner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AFAD yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de sahada takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçmiş olsun mesajı yayınladı. Başkan Ergün, "İlimiz genelinde yaşanan şiddetli yağış Akhisar'ımızda da etkili olmuş, ne yazık ki ilçemizde taşkınlar meydana gelmiştir. Büyükşehir ve MASKİ olarak tüm ekiplerimizle ilçemizde teyakkuz halinde çalışma yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.MASKİ, MAKOM, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanlıklarına bağlı ekiplerinin taşkın olan yerlerde müdahalesi devam ediyor.