Haberler Yaşam Haberleri Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı… İçerisinden bin 990 uyuşturucu hap çıktı
Giriş Tarihi: 14.8.2022 10:05 Son Güncelleme: 14.8.2022 13:17

Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı… İçerisinden bin 990 uyuşturucu hap çıktı

İstanbul’da yoğurt kovasıyla uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcısının elindeki yoğurt kovasından bin 990 adet uyuşturucu hap çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı… İçerisinden bin 990 uyuşturucu hap çıktı

İstanbul Polisi; Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. S.Ş.'nin elinde taşıdığı yoğurt kovasında ve üzerinde yapılan aramalarda; 188 gram Esrar maddesi, yoğurt kovasına gizlenmiş bin 990 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 460 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. S.Ş.'nin Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ikamet adresine de operasyon düzenlendi.

Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video

Adreste yapılan aramalarda; bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 400 lira ile 250 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı… İçerisinden bin 990 uyuşturucu hap çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA