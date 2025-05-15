Yoğurtla kamuflaj polise takıldı! Kokuyu gizlediler, polisten gizleyemediler

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemlerine karşı amansız mücadelesini sürdürüyor. Son operasyonlarda, zehir tacirlerinin yakalanmamak için başvurduğu tüm yöntemler narkotik ekiplerinin dikkati ve deneyimiyle tek tek deşifre edildi.

KOKUYU BASTIRMAK İÇİN EKŞİMİŞ YOĞURT VE YÖRESEL OT KULLANDILAR

Seyahat firmalarında yapılan kontrollerde, batı illerine gönderilmek istenen emanet eşyalar incelendi. Paketlerin içine gizlenen 16 parça halinde, toplam daralı ağırlığı 10 kilo 280 gram gelen SKUNK maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun kokusunu bastırmak isteyen şüphelilerin, ekşimiş yoğurt ve yöresel otları birlikte kullanarak dedektör köpekleri yanıltmayı hedefledikleri belirlendi.

ARACIN ARKA KOLTUĞUNDA 25 KİLO METAMFETAMİN

Uyuşturucu taciri Ö.Ö.'nün kullandığı araçta narkotik köpekleri FOX ve AURA ile yapılan aramada, arka koltuk üzerinde 2 poşet içerisinde 25 paket halinde toplam 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Her 2 operasyon sonucunda ele geçirilen 35 kilo 280 gram uyuşturucuya el konulurken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

TURŞU BİDONUNDA SIVI METAMFETAMİN

Hakkari polisi, geçtiğimiz aylarda da İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlanan kargo paketinde şok eden bir yöntemle karşılaşmıştı. Yüksekova'dan gönderilen bir turşu bidonunun içine gizlenen tam 13 kilogram sıvı metamfetamin, narkotik köpeği Aura'nın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. 20 milyon Türk lirası değerindeki sıvı metamfetaminin "turşu suyu" gibi gösterilerek sevkiyatının hedeflendiği belirlendi.

ÇAY YAPRAKLARI ARASINDA 102 KİLO UYUŞTURUCU

Zehir tacirlerinin bir başka girişiminde ise, büyük yapraklı çayların arasına gizlenmiş 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Elek yöntemiyle uyuşturucuyu ayırmayı planlayan çetenin planı polis engeline takıldı. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 45 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi.

HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDELER

Hakkari polisi, zehir tacirlerinin her adımını titizlikle takip ederek tüm taktiklerini boşa çıkarıyor. Narkotik ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde, uyuşturucu şebekelerinin en gizli yöntemleri dahi başarıyla ortaya çıkarılıyor. Güvenlik güçlerinin kent genelinde yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.