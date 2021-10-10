YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Başalan, Prof. Dr. Metin Arslan ve öğrenciler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış törenine katıldı. YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplu akademik yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları ile öğrenciler katıldı.

VİDEO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali Tüfekçi´nin yönetimindeki İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ardından "Yükseköğretim" başlıklı Türk Yükseköğretiminin gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açılış konuşmaları gerçekleştirdiği törenin sonunda, YÖK tarafından her yıl, "bireysel ve kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri" de sahiplerini buldu. Yeni akademik yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.