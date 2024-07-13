Yok artık!

Antalya'da kent merkezine yakın çeşmelerden su alan vatandaşlar uyarıları dinlemiyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde Değirmen Önü olarak bilinen kaynaktan su dolduranlar belediye tarafından yıllardır asılı olan 'Belediyemiz tarafından bu su kaynağında yaptırılan analiz sonucunda koliform bakterisine rastlanmıştır. İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir' yazılı uyarı tabelasına aldırış etmedi. Uyarı yazısındaki 'tüketilmesi' yazısı ile bakteri parametresini belirten alanın sarı boyayla kapatıldığı, büyük harflerle belirtilen 'uygun değildir' ibaresinin de zemin rengi olan bilinmeyen kişilerce beyaza boyanmasının ardından su dolduranların artmasıyla tabela değiştirildi. Sudaki bakteri nedeniyle tüketiminin uygun olmadığı belirtilen yeni tabela asan belediye ekipleri, alana girişi bahçe teli ile kapatıp, telin üzerine dikenli tel çekti. Kaynaktan numune alan ekipler, suyun yeniden analizini gerçekleştirdi. Analizde 100 mililitrede 1 kob (koloni oluşturan birim) escherichia coli, 59 kob koliform bakterisi tespit edildi. Uyarı tabelasının yenilenmesi, 4 Haziran'da alınan numuneyle bakteri varlığı sürdüğünün belirlenmesi ve önlem amacıyla dikenli tel ile çevrilmesine rağmen vatandaşlar su almaya devam etti. Bahçe telini kesip alana giriş için yeni kapı oluşturanlar, pet şişelere su doldurup evine götürmeyi sürdürdü. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu "Kaynak sularında mikroorganizmalar halsizlik, ishal, kusma, ateş gibi belirtilere, ilerleyen dönemlerde kanlı ishale neden olabilir" uyarısında bulundu. DHA