YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesini ziyaret etti

256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere İzmir'e gelen Özvar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra üniversitenin senato üyeleriyle buluşan ve onlara hitap eden Özvar, Ege Üniversitesinin yükseköğretiminde vazgeçilmez bir yeri olduğunu söyledi. Küreselleşme sürecinin dünya çapındaki üniversiteleri zorladığını belirten, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin geçmişe göre yükseldiğini aktaran Özvar, şöyle konuştu: "Bu hareketliliğin öğrenci bakımından 2030'lu yıllarda 8-10 milyon civarına ulaşacağına inanıyoruz. Bu hareketlilik, bahsettiğimiz küreselleşmenin dinamiğini oluşturuyor. Başarılı üniversiteleri barındıran ülkeler, bu hareketlilikten daha fazla pay almanın yollarına bakıyorlar. Tüm ülkeler bu küreselleşme hareketinden istifade etmek için harekete geçmiş durumdalar. Bizim de özellikle büyük üniversitelerimizin buna hazır olması gerekiyor. Üniversitelerimiz, yurt dışında birim açmak suretiyle o ülke insanlarının yetiştirilmesinde rol oynayabilir. Ege Üniversitesi, bunu yapabilecek ilk üniversitelerimizden biri olabilir."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından YÖK'ün kararlarına paralel olarak bir takım önlemler aldıklarını ve deprem bölgesine gerekli yardımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Deprem bölgesindeki binaların incelenmesi amacıyla YÖK koordinasyonunda mühendislik fakültesinden öğretim elemanlarının çalışma yürüttüğünü aktaran Budak, "AFAD ve Kızılay koordinasyonunda başlatılan ayni yardım kampanyasına da üniversitemizden çeşitli desteklerde bulunduk. Afetten etkilenen çocuk ve erişkinlere 3 farklı birimde psikolojik destek vermenin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesinde açılan Afet Polikliniğinde de depremzedelere sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugüne kadar üniversite hastanemizde 400'den fazla depremzede hastamızın bakımını gerçekleştirdik." diye konuştu.