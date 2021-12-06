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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Yok böyle baraka!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yok böyle baraka!

Artvin Arhavi’de, deniz kıyısında 8 metre yükseklikteki bir kayanın üzerine inşa edilen balıkçı barakası dikkat çekiyor. Eşine ender rastlanan barakanın manzarası büyülüyor

Artvin'de deniz kıyısında bulunan ve 8 metre yükseklikteki dev kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası dikkat çekiyor. Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri şaşkına çeviriyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor. Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor. Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka, görenleri kendine hayran bırakıyor. Eşine ender rastlanan, ilginç mimarisi ve manzarası olan barakayı görenler cep telefonuyla çekip, o anı ölümsüzleştiriyor.

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