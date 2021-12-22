Yok böyle dolandırıcılık! Kiraladığı araçları satıyordu

Kocaeli Gebze İlçesinde bazı vatandaşlar, satın aldıkları araçların araç kiralama firmalarına ait olduğunu öğrenerek, polise dolandırıcılık ihbarında bulundu.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu, M.C isimli bir kişinin, kendisine Gebze ilçesinde bir iş yeri kiraladığı, ardından farklı araç kiralama firmalarından kiraladığı araçları, sahibi kendisiymiş gibi satışa sunduğunu ve aracı alan müşterilere ödeme yaptıktan sonra araç belgelerini verip satış için sürekli oyaladığı tespit edildi.

Polisin operasyonu ile yakalanan zanlı sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.