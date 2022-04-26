Yok böyle hırsızlık: Kendilerini uyaran vatandaşa aldırış etmediler!

İnanılmaz olay, Şişli'de Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hafif ticari araç ile sokağa giren hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bilgisayar deposunun önüne yanaştı. Hafif ticari araçtan etrafı kontrol ederek yüzleri maskeli, ellerinde eldiven olan 3 kişi indi. Bir kişi araçta hazır beklerken diğerleri levye alarak bilgisayar deposunun kepengini açtı. Kapıyı da kıran hırsızlar, bir dakikada 250 bin liralık bilgisayarı araca yükledi. Hırsızları fark eden vatandaşlar balkona çıkarak hırsızları 'polis geliyor, bekleyin' diyerek uyardı. Hırsızlar ise vatandaşlara aldırış etmeden hırsızlığa devam etti. 3 hırsız çaldıkları malzemeleri araca yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı.