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Giriş Tarihi: 28.2.2023 13:32 Son Güncelleme: 28.2.2023 13:32

Yok böyle vurgun: Baba acil paraya ihtiyacım var diyerek...

İstanbul Kadıköy'de yaşlıları arayarak 'Baba acil paraya ihtiyacım var' diyerek dolandıran D.M. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaşım kartından kimlik bilgilerine ulaşılan D.M.'nin bir yılda 19 kişiyi toplam 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

DHA
Yok böyle vurgun: Baba acil paraya ihtiyacım var diyerek...

Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde bir kişi, Muzaffer K.'yi arayarak 'Baba bana acil 45 bin lira para lazım. Arkadaşımı göndereceğim parayı o alacak' dedi. Arayan kişinin oğlu olduğunu düşünen Muzaffer K., şüphelinin istediği miktarı kapısına gelen kişiye verdi. Daha sonra oğlunu arayan Muzaffer K., kendisini arayan kişinin oğlu olmadığını öğrendi. Muzaffer K. bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin parayı aldıktan sonra Marmaray ile uzaklaştığını tespit etti. Şüphelinin toplu taşıma kartından kimliğinin D.M. olduğu belirlendi.
D.M., ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamada, D.M.'nin bir telefon uygulaması üzerinden dolandıracağı kişileri belirlediği, oğlu olan yaşlı insanları seçtiği ve 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy olan 19 yaşlıyı toplam 2 milyon 100 bin lira alarak dolandırdığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yok böyle vurgun: Baba acil paraya ihtiyacım var diyerek...
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