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Giriş Tarihi: 1.3.2024

YÖK, burs miktarlarını artırdı

YÖK, burs miktarlarını artırdı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamındaki programlardan yararlanan doktora öğrencilerine ve araştırmacılara verilen burs miktarının artırıldığını bildirdi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Araştırmacı Projeleri burslarının doktora öğrencileri ve araştırmacıların araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla geçen yıl başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Uluslararası Araştırmacı Projeleri kapsamında "Akademik Birikim Programı", "Doktora Sonrası Araştırma Programı", "Genç Beyinler Programı" ve "Uluslararası Bilim İnsanları için Yükseköğretim Kurulu Destek Programları"nın bulunduğu ifade edildi. Bu programlardan yararlanan doktora öğrencileri ile araştırmacılara verilen burs miktarının bu yıl için aylık 30 bin lira, ulaşım desteğinin ise 15 bin lira olarak belirlendiği bildirildi. Burs başvurularının 4 Mart-26 Nisan'da yapılabileceği belirtildi.
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YÖK, burs miktarlarını artırdı
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