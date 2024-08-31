YÖK’ten sahte burs uyarısı: O mesajlara itibar etmeyin

Gazetemizin 28 Ağustos tarihinde "Öğrencilere Burs Tuzağı" başlığıyla manşetine taşıdığı büyük dolandırıcılık girişimiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da öğrencileri uyardı.YÖK'ten yapılan açıklamada burs tuzağına dikkat çekilirken bu konuda kurumlarına da öğrencilerden çok sayıda şikâyet ulaştığı ifade edildi. "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir" denilen açıklamada şu uyarılar yapıldı:YÖK Destek Bursları'na ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfasının (https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri) takip edilmesi gerekmektedir.Bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar etmeyin. Banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.E-posta ve sosyal medyada güvenlik ayarlarını iyi yapın.Yasadışı yapılacak işlemler öğrencilerin hesapları üzerinden yapıldığı için, yasalar karşısında öğrenciler hesap vermek zorunda kalmaktadır.Bu noktada öğrencilere düşen sorumluluk kesinlikle SMS ile gelen bir bağlantıya tıklamamaları olmalıdır.