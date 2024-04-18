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Giriş Tarihi: 19.4.2024

YÖK’ten yabancı öğrenci açıklaması

YÖK’ten yabancı öğrenci açıklaması
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye'deki uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar dolayısıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkânlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler."
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YÖK’ten yabancı öğrenci açıklaması
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