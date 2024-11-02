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Giriş Tarihi: 2.11.2024 17:05 Son Güncelleme: 2.11.2024 17:06

Yokuş aşağı hızla seyreden kamyon iş yerine girdi şoför yaralandı

İstanbul Avcılar’da yokuş aşağı seyir halinde olan bir kamyon şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile binanın girişindeki işyerine daldı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yokuş aşağı hızla seyreden kamyon iş yerine girdi şoför yaralandı

Kaza İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuşaşağı seyir halinde olan kamyon hızla ilerlerken şoför A.K. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yokuştan aşağı hızla gelerek bir binanın girişindeki iş yerine girdi. Kazada şoför A.K. yaralanırken olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun işyerine girmesi sonucu binada hasar meydana geldi. Aracın işyerinden çıkarılması için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Yokuş aşağı hızla seyreden kamyon iş yerine girdi şoför yaralandı
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