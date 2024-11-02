Yokuş aşağı hızla seyreden kamyon iş yerine girdi şoför yaralandı

Kaza İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuşaşağı seyir halinde olan kamyon hızla ilerlerken şoför A.K. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yokuştan aşağı hızla gelerek bir binanın girişindeki iş yerine girdi. Kazada şoför A.K. yaralanırken olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun işyerine girmesi sonucu binada hasar meydana geldi. Aracın işyerinden çıkarılması için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.