Yokuş aşağı inen sürücü 5 metrelik bina boşluğuna düştü! Korkudan aracı bırakıp kaçtı

İstanbul Kağıthane’de yokuş aşağıya seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkulukları kırarak 5 metrelik bina boşluğuna düştü. Kazanın ardından sürücü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah erken saatlerinde Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. yokuş aşağıya otomobille seyreden sürücü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, korkulukları kırarak 5 metre derinliğindeki bina boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevrede önlem alarak çalışma yaptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Çalışmaların ardından otomobil, vinçle çıkarıldı. Trafik çekicisine yüklenen araç, emniyet otoparkına götürüldü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

