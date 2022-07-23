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Giriş Tarihi: 23.7.2022 18:21 Son Güncelleme: 23.7.2022 19:02

Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu parkın duvarına çarparak devrildi

İstanbul Eyüpsultan'da yoğkuş aşağı kayan harfiyat kamyonu içerisinde piknik yapanların olduğu parkın duvarına çarparak devrildi. Parktakiler faciayı kılpayı atlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu parkın duvarına çarparak devrildi

Facianın kılpayı atlatıldığı kaza saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Başak Sokak'tan caddeye doğru inen hafriyat kamyonunun iddiaya göre freni boşaldı. Bunun üzerine sürücüsü Ömer Eşk'in (35) kamyonu, Atatürk Caddesi üzerindeki trafik ışıklarına doğru sürdüğü belirtildi. Işıklara çarpan kamyon kaldırıma çıktıktan sonra parkın duvarına çarptı. Kamyon çok sayıda kişinin piknik yaptığı Asım Yıldız Parkı'nın içine doğru yan yattı. Kazada kamyonun kasasındaki taş ve kayalar parkın içine dökülürken sürücü Ömer Eşk'in yardımına parkta oturanlar koştu.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkan sürücü Ömer Eşk, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolun ortasına devrilen trafik ışığı direkleri itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Parkın içine dökülen hafriyatın temizliğine başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu parkın duvarına çarparak devrildi
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