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Giriş Tarihi: 12.4.2023 11:46

Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da yolda çalışma yapan 4 işçiye, hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3’ü öldü, diğeri ise yaralandı. Kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3'ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü

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Yol çalışması yapan işçilere hafif ticari araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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