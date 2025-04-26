Yol çalışmasından tarih çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küpleri inceleyen görevliler, çok sayıda kemik buldu. Bölgede çalışma durdurularak, güvenlik şeridiyle önlem alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, ilk incelemelerin ardından Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.