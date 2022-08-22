Yol çöktü, otomobil içine düştü!

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu

ARAÇ ÇÖKÜNTÜNÜN İÇİNE DÜŞTÜ

Bu sırada Mahmut Y.'nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı.

ŞOFÖR HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.