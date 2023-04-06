Yol çöktü, otomobiliyle 1 metrelik çukura düştü

Giderken aniden yolun çöktüğünü belirten Mustafa Türkselçi, "Ben arabamı kapalı garajından aldım, virajdan döndüm ve çukurun içinde düştüm. Yol çöktü, arabam yolun içine düştü. Dört tekeri ile araba çukurun içinde. Bir kurtarıcı geldi, 'Ben bunu kurtaramam' dedi. Sonra büyük vinç geldi, aracımı kurtardı. Allah'ıma şükürler olsun, canıma bir şey gelmedi" dedi.