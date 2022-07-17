Yol durumu canlı takip! 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası

İSTANBUL CANLI TRAFİK YOĞUNLUĞU YOL HARİTASI DURUMUNA NEREDEN BAKILIR?

İstanbul'un trafik yoğunluğu yol haritası durumuna aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

YOL DURUMU CANLI TAKİP 17 TEMMUZ 2022

Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tatil dönüşü trafik yoğunluğu oluştu.

Tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşü devam ediyor.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Güzergahtaki trafik akışı, dronla görüntülendi.