Haberler Yaşam Haberleri Yol durumu canlı takip! 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası
Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:05

Yol durumu canlı takip! 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası

Bayram tatili dönüş rotasına geçenler trafik ve karayollarında yol durumu sorgulaması yapıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası yolunda trafiğe takılmak istemeyenler yollarda son durum ne, yol durumunu nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt arıyor. İşte Yol durumu canlı takip ekranı ile 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası

Yol durumu canlı takip! 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası

Yol durumu canlı takip ekranı üzerinden trafikteki son durum öğreniliyor. Bayram tatili fırsatını kent dışına çıkarak değerlendiren İstanbullular kısa yollardan yurda dönmeye çalışıyor. Peki yollardaki son durum nasıl? 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası

İSTANBUL CANLI TRAFİK YOĞUNLUĞU YOL HARİTASI DURUMUNA NEREDEN BAKILIR?

İstanbul'un trafik yoğunluğu yol haritası durumuna aşağıdan erişim sağlayabilirsiniz.

YOL DURUMU CANLI TAKİP 17 TEMMUZ 2022

Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tatil dönüşü trafik yoğunluğu oluştu.

Tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşü devam ediyor.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Güzergahtaki trafik akışı, dronla görüntülendi.

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Yol durumu canlı takip! 17 Temmuz 2022 yol durumu ve trafik yoğunluk haritası
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