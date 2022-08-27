Yol ıslaktı, fren yapınca araç kaydı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına SABAH ulaştı. Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette ve sürücüsü Gültekin Gülsoy'un (34) 2 cep telefonunda yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gülsoy'un kanında ise 0.10 promil alkole rastlandı. Gülsoy ifadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü iş için Ortakent bölgesine gitmek üzere yola çıktığını, zemin ıslak olduğu için fren yapınca aracının kaydığını öne sürdü.Tatlıses ise önceki akşam taburcu edildikten sonra sahne aldı. Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi.