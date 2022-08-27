Haberler Yaşam Haberleri Yol ıslaktı, fren yapınca araç kaydı
Giriş Tarihi: 27.8.2022

Yol ıslaktı, fren yapınca araç kaydı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yol ıslaktı, fren yapınca araç kaydı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına SABAH ulaştı. Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette ve sürücüsü Gültekin Gülsoy'un (34) 2 cep telefonunda yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gülsoy'un kanında ise 0.10 promil alkole rastlandı. Gülsoy ifadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü iş için Ortakent bölgesine gitmek üzere yola çıktığını, zemin ıslak olduğu için fren yapınca aracının kaydığını öne sürdü.
Tatlıses ise önceki akşam taburcu edildikten sonra sahne aldı. Tatlıses'in ardından kazada yaralanan 7 kişi de taburcu edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gülşen son dakika gelişmeleri: Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip için ne söyledi?
2022 Bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyon sorgulama ile 9 bin TL sınırına varan hesaplar!
YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu? 2022 üniversite ek yerleştirme / YKS tercih kılavuzu ÖSYM sorgulama
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Son dakika: İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın paylaşımları tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi
Macron'dan Cezayir'de küstah suçlama: Türkiye'yi hedef aldı!
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
SON DAKİKA: KYK yurt başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2022 - 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol ıslaktı, fren yapınca araç kaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA