Yol kapatan magandalar gözaltına alındı

Yolu kapatan ve yüksek sesle müzik açan magandalar araçlarından inerek dans etti. Magandalardan biri üzerini soyundu ve o şekilde dans etti. Magandaların yüzünden uzun trafik kuyruğu oluştu. Mağdur olan vatandaşlar kornalarına basarak yolu trafiğe kapatan magandalara tepki gösterdi ancak onlar aldırış etmedi.