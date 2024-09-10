Yol kapatan şehir magandalarına gözaltı… 20 bin lira ceza yediler

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar İlçesi D-100 Güney Yolu üzerinde diğer sürücülerin haklarını gasp edecek şekilde "Düğün Konvoyu" yaparak trafiğin akışını engelleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şehir magandalarının kimliklerini tespit etti.

Tespitlerin ardından K.K., S.K., K.B., B.K. ve Y.D. adlı beş araç sürücüsü ve araçların camlarına çıkarak yolculuk eden M.K., A.T. ve Y.İ.Ç. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatılan 5 araç sürücüsüne "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Araç Sürmek, Saygısızca Araç Kullanmak, Trafik Güvenliği ve Düzeniyle İlgili Olan ve Yönetmelikte Gösterilen Diğer Kural, Yasak, Zorunluluk veya Yükümlülüklere Uymamak, Konvoy Yapmak, Taşıt Yolu Üzerinde Duraklamanın Yasak Olduğu Yerde Duraklamak, Yakın Takip" maddelerinden toplamda 20 bin 700 lira ceza kesildi. Y.D. ve K.K. isimli kişilerin sürücü belgelerine "100 Ceza Puanı Aşımı" nedeniyle 60 gün süreyle el konuldu.

Araçların camlarına çıkarak yolculuk eden M.K., A.T. ve Y.İ.Ç. isimli üç kişiye de "Emniyet Kemeri Takmamak" gerekçesiyle kişi başı 690'ar lira ceza kesildi.