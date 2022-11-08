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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Yol kavgasında yanlışlıkla arkadaşını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yol kavgasında yanlışlıkla arkadaşını öldürdü
Beyoğlu Halıcıoğlu'nda seyir halindeki iki aracın sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması cinayetle noktalandı. İddiaya göre, Veysel E., tartıştığı Cenk Y. ile Zafer Ö.'ye "Parkta bekleyin bizi" diyerek aracıyla uzaklaştı. Bu anlar çevredeki kameralara da yansıdı. Parka 5 kişiyle gelen Veysel E., "Beni nasıl tanımazsınız" dediği Cenk Y. ve Zafer Ö.'ye saldırdı. Ancak çıkan arbedede Veysel E. kendisine eşlik eden Fatih Sarıtaş'ı kafasından, Enes D.'yi ise kalçasından vurdu. Hastaneye kaldırılan Sarıtaş hayatını kaybederken, Enes D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis Veysel E.'yi ararken, gözaltına alınan 5 kişi şüpheli adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Yol kavgasında yanlışlıkla arkadaşını öldürdü
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