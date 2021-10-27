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Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:00 Son Güncelleme: 27.10.2021 17:05

Yol kenarında ceset bulundu!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Yol kenarında ceset bulundu!

Batman-Siirt karayolunda araçta kafasına sıkılmış erkek cesedi bulunuldu.

Beşiri İkiköprü mevkiinde yol kenarında park edilmiş araç içerisinde kafasına sıkılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin İkiköprü beldesinde görev yapan 25-30 yaşlarında ismi öğrenilmeyen bir uzman çavuşa ait oldu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede araçta bulunan kişin hayatını kaybettiği tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

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Yol kenarında ceset bulundu!
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