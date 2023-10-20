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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:09

Yol kenarında ölü bulundu! 6 yaşındaki Nisa hakkında şoke eden detay...

Mersin'de 6 yaşındaki Nisa Ceviz, yol kenarında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemedeki o detay, dikkat çekti...

İHA
Yol kenarında ölü bulundu! 6 yaşındaki Nisa hakkında şoke eden detay...

Korkunç olay Mersin Tarsus'ta yaşandı. İddiaya göre, 6 yaşındaki Nisa Ceviz, yol kenarında yerde yattığını gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğuna kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağlar Mahallesi cami imam hatibi İshak Ceviz'in kızı Nisa'nın boğazına jelibonun kaçtığı nefessiz kaldığı iddia edildi. Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Nisa Ceviz'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yol kenarında ölü bulundu! 6 yaşındaki Nisa hakkında şoke eden detay...
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