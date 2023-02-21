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Giriş Tarihi: 21.2.2023 18:40 Son Güncelleme: 21.2.2023 18:44

Yol kenarında silahla vurulmuş bir şahıs bulundu

İstanbul Büyükçekmece TEM otoyolu kenarındaki ağaçların arasında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetle ilgili incelemeler başlatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yol kenarında silahla vurulmuş bir şahıs bulundu

Büyükçekmece TEM Otoyolu Karaağaç Mahallesi mevkiinde sabah saat 09.00 sıralarında aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki ağaçların arasında hareketsiz yatan bir erkek gördü. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde siyah beyaz renk kazak ve açık mavi renk kot pantolon olan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ölü olduğu tespit edildi.

Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde uzun süre araştırma ve inceleme çalışması yaptı. Cesedin kalça bölümünden mermi girişlerinin olduğu tespit edildi ve ceset çevresinde 13 adet boş mermi kovanıyla 2 mermi çekirdeği bulundu. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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Yol kenarında silahla vurulmuş bir şahıs bulundu
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