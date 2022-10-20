Yol kenarında yürüyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Konya'nın Meram ilçesi Kirazlı Mahallesi Mecidiye Sokakta meydana gelen kazada Hacer Mukaddes Yanılmazer'e yolun kenarında yürüdüğü sırada arkasından gelen Burcu Çakıoğlu idaresindeki otomobil çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yanılmazer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kadın sürücü Burcu Çakıoğlu ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burcu Çakıoğlu'nun kullandığı otomobil arkadan gelerek yaşlı kadına çarptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürürken, arkasından gelen otomobilin ona çarptı görülüyor.