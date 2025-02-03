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Giriş Tarihi: 3.2.2025 11:38 Son Güncelleme: 3.2.2025 11:40

Yol kenarındaki mola minik Berat Efe’nin sonu oldu

Tatil için geldikleri Kayseri’den ayrılırken, otomobilini emniyet şeridine çekerek mola veren ailenin 9 yaşındaki çocuğu Berat Efe, otomobilin arkasında oynadığı sırada başka bir araç otomobile çarptı. İki otomobil arasında sıkışan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yol kenarındaki mola minik Berat Efe’nin sonu oldu

Kayseri'ye tatil için gelen Geldi ailesi, dönüşüş yolunda Niğde karayolu üzerinde mola verdi. Baba otomobilini emniyet şeridine çekerek bir süre dinlenmek istedi. Bu sırada ailenin çocuğu Berat Efe ve otomobilden indi.

Otomobilin arkasında oynayan Berat Efe'ye arkadan gelen Durdu Polat yönetimindeki otomobil çarptı. İki otomobil arasında sıkışan Berat Efe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Berat Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yol kenarındaki mola minik Berat Efe’nin sonu oldu
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