Yol kenarındaki mola minik Berat Efe’nin sonu oldu

Kayseri'ye tatil için gelen Geldi ailesi, dönüşüş yolunda Niğde karayolu üzerinde mola verdi. Baba otomobilini emniyet şeridine çekerek bir süre dinlenmek istedi. Bu sırada ailenin çocuğu Berat Efe ve otomobilden indi.

Otomobilin arkasında oynayan Berat Efe'ye arkadan gelen Durdu Polat yönetimindeki otomobil çarptı. İki otomobil arasında sıkışan Berat Efe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Berat Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.